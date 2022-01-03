 

Le Figaro – с Триумфальной арки в Париже убрали флаг ЕС после возмущения общественности

03.01.2022, 3:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Флаг Евросоюза, установленный внутри Триумфальной арки в честь начала президентства Франции в Европейском союзе, поспешно убрали после возмущения общественности, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, французов возмутило, что возле памятника был установлен только европейский флаг, а не флаги ЕС и Франции вместе. Тем временем Елисейский дворец отрицает факт преждевременного демонтажа флага и утверждает, что его сняли в заранее предусмотренный срок, передаёт газета.


ASSOCIATED PRESS

Гигантский флаг Евросоюза, установленный внутри Триумфальной арки с целью отпраздновать начало президентства Франции в Европейском союзе с 1 января 2022 года, стал для французов «знаменем раздора», пишет Le Figaro. Как поясняет издание, размещение возле монумента только европейского флага без национального флага Франции возмутило многих интернет-пользователей, к которым вскоре присоединились все правые кандидаты на пост президента страны.

Как отмечает газета, в субботу вечером, после дня, отмеченного бурной полемикой, европейский флаг всё ещё развевался возле памятника, а яркие прожекторы расцвечивали самую знаменитую арку Франции в голубые цвета Европы. Однако утром в воскресенье парижане обнаружили, что флаг ночью был снят.

Был ли флаг поспешно удалён из-за разногласий, задаётся вопросом издание. Елисейский дворец отрицает, что полотно было снят преждевременно, и заверяет, что его размещение в Триумфальной арке было запланировано только на дни с 31 декабря по 1 января. Тем временем памятник будет продолжать расцвечиваться в цвета Европы в течение недели, как и несколько других достопримечательностей столицы. При этом в субботу государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон заявлял, что европейский флаг будет убран через «несколько дней», а французский флаг, «очевидно, возвращён», подчёркивает газета.

Как сообщается, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен приветствовала в Twitter «прекрасную патриотическую победу на заре 2022 года», заявив, что «правительство было вынуждено снять флаг». Накануне она объявила о своём намерении подать жалобу в Государственный совет и потребовать отмены решения об установке флага по решению суда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Трамп похвастался оружием, о котором «мечтают» РФ и Китай

03.06 / “Любовь тебя апгрейдит”. В новом сольном клипе Потап снялся босиком в усмирительной рубашке. Видео

08.01 / Мануальный терапевт предупредил о противопоказаниях массажа

30.12 / Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 – Енин

15.06 / Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию с безопасностью на Донбассе и у границы Украины

25.06 / Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

08.12 / На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America’s Got Talent Скилир Хикс

23.05 / В КБР задержали подозреваемого в насилии над детьми

23.08 / Иран раскрыл подробности расследования крушения украинского Boeing

19.10 / РФПИ подписал соглашение о распространении вакцины «Спутник V» в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика