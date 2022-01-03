 

Весь день 3 января смотрите фильм «Мальчик»

03.01.2022, 3:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вместе со зрителями документального фестиваля «Новой», «Артдокфеста» и платформы «Артдокмедиа».СЕГОДНЯ«Мальчик»

Режиссер, сценарист, оператор, звукорежиссер, продюсер: Виталий Акимов. 2020.

Мы так полюбили это оглушительно правдивое и в то же время поэтическое кино и его автора, 23-летнего дебютанта Виталия Акимова, что показали его фильм на встрече с коллегами, представителями «Синдиката-100».

Драматическая черно-белая история провинциальной русской семьи, с детской беспечностью рассказанная десятилетним мальчиком Степой. Столкновение черного и белого едва ли не в каждой сцене. Беспощадная действительность, неухоженный быт преломляются через чистоту восприятия мира. Портрет ребенка, который и в беде не познал горечи жизни, еще счастлив, еще находит повсюду радость.

Специальное упоминание жюри на European FF Palić в Сербии.

СМОТРЕТЬ

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

25.08 / На mos.ru заработал новый сервис для водителей

28.08 / Мнение: Письмо: “Самозванка”

23.03 / У полицейского в Хабаровском крае изъяли остров, принадлежащий Китаю c 2016 года

17.05 / Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась об «идеальном» возрасте для беременности

11.10 / Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме

19.11 / Молодежь чаще верит в улучшение мира, но больше страдает от депрессии

04.08 / Мнение: Утечка

20.10 / «Оборзела!»: Лариса Гузеева раскритиковала гостью «Давай поженимся!» за нежелание готовить мужу

01.06 / Польша и Литва введут санкции против Германии за посадку самолёта Ryanair

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика