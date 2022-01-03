Весь день 3 января смотрите фильм «Мальчик»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вместе со зрителями документального фестиваля «Новой», «Артдокфеста» и платформы «Артдокмедиа».СЕГОДНЯ«Мальчик»
Режиссер, сценарист, оператор, звукорежиссер, продюсер: Виталий Акимов. 2020.
Мы так полюбили это оглушительно правдивое и в то же время поэтическое кино и его автора, 23-летнего дебютанта Виталия Акимова, что показали его фильм на встрече с коллегами, представителями «Синдиката-100».
Драматическая черно-белая история провинциальной русской семьи, с детской беспечностью рассказанная десятилетним мальчиком Степой. Столкновение черного и белого едва ли не в каждой сцене. Беспощадная действительность, неухоженный быт преломляются через чистоту восприятия мира. Портрет ребенка, который и в беде не познал горечи жизни, еще счастлив, еще находит повсюду радость.
Специальное упоминание жюри на European FF Palić в Сербии.
СМОТРЕТЬ
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет