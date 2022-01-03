 

Мнение: Цена спасения турецкой лиры

03.01.2022, 3:23, Разное
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Некоторые спрашивали, а как так получилась, лира падала-падала, а потом вдруг как начала расти назад, в чем же дело?
Как сообщает "Блумберг", ларчик открывается предельно просто – стабилизация лиры только за неделю обошлась Турции в 6 млрд. долларов, которые без объявления Центрального Банка выкинули на рынок, чтобы остановить падение лиры.

Чистые валютные резервы Турции упали до 12,2 млрд. долларов, так что фактически Эрдоган был вынужден треть оставшихся финансовых резервов потратить на остановку "крутого пике". Еще на пару таких "спасений" денег хватит, а потом все.

По оценкам ряда американских банков, в 2021-м году на поддержание курса турецкой лиры Турция потратила более 100 млрд. долларов, что и объясняет крайне скудные резервы к концу года. Согласно заявлению Эрдогана, в 2019-2020 годах Турция на преодоление последствий политики снижения ставок потратила уже 165 млрд. долларов.

Тут главное проблема в том, что валютные резервы у Эрдогана заканчиваются, а занимать у МВФ он не хочет, поэтому теперь вся надежда, что в ближайшие пару кварталов экономика начнет расти используя обесценивание лиры и меры государственной поддержки. Потому что если запустить экономику так, как того хочет Эрдоган, не получится, иначе как занимать у Турции просто не будет выхода. Ну или снова смотреть "крутое пике".

В американской прессе злорадствуют над бедами "друга Реджепа" и утверждают, что он может повести Турцию по пути Венесуэлы.

Источник: Colonel Cassad



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