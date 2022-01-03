 

У России будут большие проблемы с Казахстаном – Венедиктов

03.01.2022, 3:22, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса о том, почему президент РФ Владимир Путин продолжает встречаться с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, хотя есть действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

“Надо понимать, что не так много людей, которых Путин считает более опытными, чем он, – это Назарбаев и [президент США Джо] Байден. […] И Путин понимает, что новое поколение политиков не так связано с Россией, даже такие, как Токаев. И он понимает, что Назарбаев – это человек, который имел определенное представление советское, так же как Путин, об этой территории и поэтому более компромиссный”, – ответил Венедиктов.

Он отметил, что “дело не в Токаеве, а в новой генерации политиков казахстанских”. Главред “Эха Москвы” привел пример с введением в Казахстане латиницы вместо кириллицы.

“Назарбаев очень аккуратно общался все время – если не с разрешения [первого президент России Бориса] Ельцина, Путина, то при информировании Ельцина, Путина – с западными партнерами. Сейчас у Казахстана, во-первых, левое плечо – китайское. В Казахстане гораздо более сильные китайские интересы, чем российские, и, во-вторых, американские”, – считает Венедиктов.

По его словам, из-за попадания под американские санкции из-за коррупции для Назарбаева “всегда была большая проблема приехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею” ООН.

“Токаев – новая история. Ему легче. Я думаю, что у России большие проблемы с Казахстаном (или у Казахстана большие проблемы с Россией) в следующем десятилетии, при следующей генерации. А все-таки Назарбаев – это сдерживающий сам факт. Поэтому Путин использует Назарбаева в качестве противовеса Токаеву, безусловно. Тем более, что это разные кланы и разные люди за ними стоят”, – объяснил Венедиктов.

Контекст:

Президентом Казахстана Назарбаев был с 1991 года по 2019-й, когда передал полномочия главы государства на тот момент председателю верхней палаты парламента страны Касым-Жомарту Токаеву.

Позже Токаева избрали президентом Казахстана.

В ноябре 2021 года стало известно, что Токаеву Назарбаев намерен передать и должность главы правящей партии “Нур Отан”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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