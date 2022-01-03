 

Байден пообещал ответить РФ в случае «вторжения» на Украину

03.01.2022, 3:16, Новости дня
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину», сообщила пресс-служба Белого дома.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, «лидеры [США и Украины в ходе телефонного разговора] выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет РФ – НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», передает ТАСС.

Глава вашингтонской администрации также сообщил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил РФ экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям РФ с Западом вообще».



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