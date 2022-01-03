 

Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму

03.01.2022, 3:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».

«А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.

Напомним, 21 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Сделка с Турцией так и не решила миграционную проблему ЕС

17.07 / Скончался один из сбитых машиной детей в Москве

03.10 / Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

04.03 / Судья Емельянов заявил, что его увольнение незаконно

29.06 / Спрос на туры по РФ вырос в десять раз

15.10 / Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»

15.12 / Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной

03.11 / Байден раскритиковал Путина на климатическом саммите

26.09 / В парламенте Исландии впервые большинство мест заняли женщины

11.12 / В Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика