 

Байден обсудил с Зеленским деолигархизацию Украины

03.01.2022, 3:16, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию.

«Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

Он подчеркнул, что ценит «непреклонную поддержку» Украины, а отношения с Байденом назвал особыми. «Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений», – считает украинский лидер.

В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак, комментируя на своей странице в соцсети Twitter переговоры президентов Украины и США, заявил, что Киев и Вашингтон «будут использовать все возможности» для предотвращения дальнейшей эскалации. По его мнению, «частота контактов Украины и США на высшем уровне говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявляли в Белом доме, Байден пригрозил РФ экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям РФ с Западом вообще».



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