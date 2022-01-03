Мнение: Письмо: “Без этого крючка человек не мыслит любви”

Для самостоятельного разбора.

amenforte

Добрый вечер, уважаемая Эволюция.

От бывшего мужа, Н., есть ребёнок трёх лет. Есть и второй ребёнок постарше, усыновлённый им.

Недавно написала его жене письмо:

«Я пишу, чтобы сказать вам, что я больше вам не соперница, поскольку окончательно и полностью утратила любовь к Н.

И он в курсе. Поэтому если он по сей день продолжает изводить вас муками своего выбора, то делает это исключительно ради того, чтобы держать вас в напряжении. Выбора у него никакого нет. У него есть семья, это вы, и он должен нести за неё ответственность. В моей семье его не будет никогда. У моей дочери никогда не будет этого отца в семье.

Если он продолжает демонстративно сомневаться, делать какие-то вещи, докапываться до вас и искать, в чём бы вас обвинить, знайте, что это делается специально, чтобы держать вас на крючке страха потери. Н. зачитывал мне запись из своего дневника, где писал о желании вернуться, и что вы это прочитали. А также ваши сообщения, пропитанные болью и страхом, описывал ваши слёзы, сладострастно упиваясь страданиями двух женщин. Низость. Без этого крючка этот человек не мыслит любви. На нём основаны все его отношения. Когда Н. осознает, что я больше в нём не заинтересована, в будущем у вас найдется новая соперница. Он выберет намного помоложе, чтобы сделать вам максимально больно. Как мне он сделал максимально больно, разыграв – он знал – самую болезненную для меня карту ревности в момент, когда я была наиболее ослаблена. Когда нашему ребёнку было 8 месяцев. Низость становится в глазах любящих женщин чем угодно, только не низостью. Такие люди об этом прекрасно знают.

Вам можно посочувствовать, если честно. Семья не должна строиться на страхе потери или измены. Семья должна строиться на доверии и ответственности. Если Н. к этому придёт, он станет совсем другим человеком, а пока что вы любите свою иллюзию, и вас легко понять – я сама прошла длинный путь, чтобы осознать это и от всей души отказаться от него и от всех, подобных ему.

Удачи вам и всего доброго. Не ведитесь эмоционально на его “метания”. Здесь дверь закрыта, и переживать вам не о чем. Я обещаю, что ни при каких условиях не приму его обратно. Будут другие двери, но возможно моё письмо поможет вам их пережить.»

Это был сознательный закос под спасателя. Спасти хотелось мне только себя саму – от его манипуляций. С начала осени наши с ним отношения резко изменились, поскольку на сто восемьдесят градусов изменилась моя интерпретация нашего прошлого во всём объёме. Я открыла Н. свой взгляд (он проникся) и предложила подумать о возвращении в семью. Детей в новой семье у него нет.

Он обещал подумать и уехал из города на четыре недели. Вернулся и отказал. Я попыталась принять отказ, была подавлена очень. Но потом я его соблазнила, а он с готовностью соблазнился и некоторое время ходил ко мне, как к любовнице, с явным нескрываемым удовольствием. Я старалась, уборка-красота-настроение и всё это. В тот период я почти не заводила разговоров об отношениях, а он тем временем ходил к психотерапевту и пытался определиться, кто он и зачем, кого любит и где хочет быть. Вслух он говорил противоречивое «А мне вообще отлично, у меня всё хорошо» – «но эту ситуацию нужно решить, потому что в ней плохо всем». Через недели три мне надоело, что меня не выбирают так долго. Я прекратила близость, сказав: «давай мы с тобой всё-таки будем просто дружить». Он приходил, помогал по дому и с детьми, иногда финансово тоже участвовал, весь такой обожаемый здесь. Знал, что я жду его. И я попросила прямо: выбери уже её окончательно, прямо сейчас. Расскажи мне это чувственно и в красках, чтобы я прониклась и поверила. У меня и так максимально неприятная ситуация происходит на фоне, высасывает все силы, а оставшиеся уходят на надежду, что ты вот-вот вернёшься. Я так больше не могу, освободи меня, пожалуйста. Он ответил, что ничего подобного делать и говорить не собирается. «Я хочу, чтобы ты продолжала надеяться», – сказал он. Тогда я искренне разозлилась на него.

Мне показалось, что он получает удовольствие от страданий двух женщин (про её страдания он мне действительно не раз рассказывал и зачитывал типа к слову, про её ревность ко мне и неуверенность, что завтра обнаружит его вещи дома). Мне показалось, что он специально подливает масла в огонь.

Тогда я сказала ему, что сделала выбор за него, и больше не стоит ничего решать: обратно сюда дороги нет. Не поверил. Второй раз сказала как-то к слову. Он ответил, что не понимает, зачем я намеренно вру. И что уверен, что я хочу восстановить отношения. Тогда и сочинилось это письмо.

Она его, конечно, прочитала и ему показала.

Он возмутился, пришёл сказал «Не смей больше ей писать». – «Хорошо», – ответила я.

Дальше я должна была ставить вторую прививку, и Н. давно уже запланировал на весь день ко мне прийти, чтобы подстраховать в случае, если мне будет плохо. Но он пришёл и накануне вечером тоже, и заявил, что лучше детей тогда к себе заберёт завтра. А я всегда была против. Он аргументировал тем, что моё письмо развязало ему руки, а я говорила, что в письме не было ничего особенного, про измену я не написала, и по сути это письмо ничего не изменило. Он был взбешён, хватался то за стул, то за нож, говорил, это моё право, ты манипулируешь, это всё твои игры, и я вышла из дома на час.

Вернулась и попросила больше ни при каких условиях не разговаривать в таком тоне при детях, находящихся в доме. Он согласился. Говорю, ты присесть что ли хочешь? Я не особо боюсь смерти, а ты себя зачем до таких состояний доводишь? Он говорит, меня бесит, что ты всегда права, никогда не признаёшь ошибок. И вообще, после того что ты сделала, самым логичным шагом было бы отдать детей мне на территорию, если бы это всё были не игры, а искреннее намерение. Я говорю, хорошо, забирай. Он вдруг сник, изменился в лице, помолчал и говорит:

– Не заберу.

У меня глаза на лоб полезли:

– Почему? Ты же так хотел.

– Я не хотел.

– Это что, всё была игра?

– Да. Это всё была игра.

Дальше спрашивать я не стала.

На следующий день он пришёл, мне от прививки плохо не стало, и мы провели день как хорошие друзья, готовили, прибирали, занимали детей. Но ночью от него посыпались странные сообщения – комментарии моих сообщений “дура” и т.д. Я сначала не поняла. Последнее из них, на моё: «Если бы я хотела навредить – написала бы про твою измену». – «С тобой что ли?» – «Это жена что ли пишет? Или тебе память отшибло?». Сообщения прекратились, и наутро я узнала, что это действительно была жена. Я ему говорю, “ты почему палево не убираешь, я уже представила что мы познакомимся скоро и будем дружить семьями, тем более если детей вам отдавать, то и с ней логично было бы обменяться телефонами.” Он извинился и сказал, что приложит усилия, чтобы это больше не повторилось. И сказал, что он дурак, что действительно у него какие-то проблемы с отношением к семье.

С тех пор – всё. Отношения ровные – дружба, как я и хотела. С его стороны – помощь, на любую просьбу и на любой призыв он всегда готов всё бросить и прийти. Не злоупотребляю.

Подскажите, пожалуйста, что с моей фигурой. Потому что меня так со всех сторон жизнь бьёт уже длительное последнее время, что в живых держусь только ради детей. Им я, вроде, хорошая мать, но даже если нет, какая есть, всё же мама. Только это спасает от выхода из окна. Это скорее про параллельную ситуацию, чем про Н. – вот там реально ад, сюр и треш. Но и про Н. тоже. Вроде я так стремилась к этой окончательной определённости, теоретически мне должно было стать легче. Но нет, если и легче, то не намного.

Детей он кстати всё же забрал парой дней позже с ночёвкой. Дети довольны.