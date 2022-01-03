 

Два варианта, и оба — так себе – Личное мнение

03.01.2022, 2:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ой, а кто это у нас тут так весело встречает Новый год в компании мамы, бабушки, папы, родного дяди и кучи друзей?


Фото: Соцсети

Правильно: любимая и единственная внучка валиде-ханум Симоны Яковлевны.

А кто, в свою очередь, одиноко сидит под ёлочкой, пока его мама веселится с Дубае с какой-то непонятной тётей?


Фото: Соцсети

Правильно: хорошенький внук Симоны, от которой неумная Решетова, решив нахрапом выйти замуж, его отлучила.

Шишкова полностью распласталась перед валиде. Бабка её терпит и где-то благосклонно к ней относится: грязные тарелки доверяет в посудомойку загрузить или пропылесосить.

Княгиню Балконскую-Решёткину, создавшую легендарную линейку белья под брендом «Гейша», участь домашнего персонала не устроила, и она пошла на валиде войной.

Охваченная гордыней, но не умом, дворовая Настя так и не смогла принять прописную истину: для Тимурки, от которого она родила, всезнающая и властная мама была, есть и будет главной женщиной в жизни.

И она, и Шишкова совершили фатальную ошибку: одна проиграла, став нижней. Другая проиграла, оставив сына под ёлочкой.

Кто глупее — Решетова, которая лишила ребёнка счастья быть частью большой семьи или Шишкова, которая не может себе позволить ничего, кроме как заискивать перед Симоной?

Этого я не знаю, оба варианта — ну, так себе. А вы бы что выбрали?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Мнение: Мы всегда хотели попасть в топ-3 лучших

31.08 / Бенджи Мэдден нежно поздравил жену Кэмерон Диас с днем рождения: “Нам повезло, что ты есть”

25.10 / Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года

11.02 / Какую выплату россияне могут получить раз в год

11.11 / Скандалы: «И скрипят планеты нашей тормоза»

08.09 / Мнение: Саморазоблачение белой негритянки, симптомы «Новичка» и фальсификация выборов в США

03.06 / Дарья и Сергей Пынзарь стали ведущими “Дома-2”

15.02 / Израиль заявил о снижении симптоматических случаев COVID-19 на 94% на фоне вакцинации

27.07 / Мнение: Памяти Нины Андреевой

16.08 / Личное: Каких мужчин выбирают взрослые женщины?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика