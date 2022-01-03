Два варианта, и оба — так себе – Личное мнение

Ой, а кто это у нас тут так весело встречает Новый год в компании мамы, бабушки, папы, родного дяди и кучи друзей?



Фото: Соцсети

Правильно: любимая и единственная внучка валиде-ханум Симоны Яковлевны.

А кто, в свою очередь, одиноко сидит под ёлочкой, пока его мама веселится с Дубае с какой-то непонятной тётей?



Фото: Соцсети

Правильно: хорошенький внук Симоны, от которой неумная Решетова, решив нахрапом выйти замуж, его отлучила.

Шишкова полностью распласталась перед валиде. Бабка её терпит и где-то благосклонно к ней относится: грязные тарелки доверяет в посудомойку загрузить или пропылесосить.

Княгиню Балконскую-Решёткину, создавшую легендарную линейку белья под брендом «Гейша», участь домашнего персонала не устроила, и она пошла на валиде войной.

Охваченная гордыней, но не умом, дворовая Настя так и не смогла принять прописную истину: для Тимурки, от которого она родила, всезнающая и властная мама была, есть и будет главной женщиной в жизни.

И она, и Шишкова совершили фатальную ошибку: одна проиграла, став нижней. Другая проиграла, оставив сына под ёлочкой.

Кто глупее — Решетова, которая лишила ребёнка счастья быть частью большой семьи или Шишкова, которая не может себе позволить ничего, кроме как заискивать перед Симоной?

Этого я не знаю, оба варианта — ну, так себе. А вы бы что выбрали?

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