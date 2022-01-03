Мнение: Восставшее поколение

Получил на рецензию еще одну книгу – на сей раз от старого боевого товарища еще по Бесплатной партии, Сергея Грушко. И название интригующее – «Восставшее поколение»! Честно говоря, при таком названии я ожидал прочесть чего-то типа книги Бориса Савинкова «Конь Бледный» или, на худой конец, «Школы» Аркадия Гайдара; в общем, некий роман про борьбу подпольщиков с кровавым режимом от непосредственного участника событий.

Но нет, ничего подобного. Вместо «Хроники текущих событий» автор нам предлагает нечто противоположное, правда, милое и простое: не Бориса Савинкова, а… Жюля Верна! По сути, «Восставшее поколение» – классическое детское чтение. Путешествия, приключения, покорение природы, интересные географические заметки, страшные дикари, дикие звери… Борьбы, правда, никакой; чистой воды эскапизм. В чем-то символическая для нашего времени вещь: политический активист написал книгу для детей о двойном бегстве: у него там герои, во-первых, убежали (от проклятого режима Путина) на другую планету в параллельный мир (что уже неплохо), однако и там, на другой планете, «покой им только снится», то есть – тоже приходится бежать, уже от местных придурков.

И вот это бегство, по пустынной «параллельной» Земле, на которой «все так же, только нет людей и цивилизации» – как раз и составляет содержание книги. В принципе, такой вот привет из 19 века в нашем 21-м, я, честно говоря, думал, что сейчас такие книги уже не пишут. От 19 века там даже невиданное в наше время целомудрие: разнополые и молодые герои больше года (!) путешествуют по самым диким местам, отбиваясь от диких зверей – и за все это время никто (!) из них даже сексом не занимается ни с кем.

Что это? Жюль Верн, я же говорю: в «Детях капитана Гранта» разве кто-то занимался сексом? Что вы, боже упаси! Вот то-то и оно. При этом, кстати, пионерские ухаживания героев друг за другом там вполне имеют место – эх, так и вспоминаются советские «детские» фильмы…

В целом, всю книгу, наверно, лучше всего рассматривать как своего рода мысленный эксперимент автора, который, насколько я знаю, сам родом с Дона (что твой Григорий Мелехов). Автор, видать, однажды задумался, глядя на медленные воды великой реки – а что если бы можно было соорудить плот или еще какое плавсредство, спуститься на нем по Дону – а там одно море, другое, потом мимо Грузии, в Турцию, там по рекам Тигр и Евфрат, и чтобы никаких погранзастав и правительств не было, только природа, рыба и звери! Питаться охотой, рыболовством, от дикарей отбиваться при помощи луков и стрел; романтика!

А потом взял и набросал Другой Мир, в котором это всё было бы возможно. По-моему, это прекрасно! Да, характеры главных героев не очень удались, сюжета по сути нет, герои не изменяются несмотря на все приключения, проблемы половых взаимоотношений едва обозначены – ну так что? Отличная подростковая книга!

Если вы любите Жюля Верна и не любите грузиться всякими переживаниями и сложными перипетиями – «Восставшее поколение» вам будет очень кстати!

Найти и скачать ее можно вот здесь: https://litnet.com/ru/book/vosstavshee-pokolenie-b247281 Велкам, друзья! Смесь фэнтези, приключений и Клуба Путешественников – перед вами!