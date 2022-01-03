Мнение: 9% афганцев являются наркоманами

Талибан подбил статистику по потреблению наркотиков в Афганистане. Как выяснилось, к концу американской оккупации Афганистана 9% жителей Афганистана употребляли различные наркотики.

Число наркозависимых в Афганистане на текущий момент составляет 3,5 млн человек, или около 9% от 39-миллионного афганского населения. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Кабуле заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар, который был назначен захватившим власть в стране радикальным движем "Талибан" (запрещено в РФ).

"3,5 млн человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка $3", – приводит слова представителя радикалов местный телеканал Tolo News.

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. Это третий по величине показатель, когда-либо зарегистрированный в стране. По итогам 2020 года, на исламскую республику приходилось 85% общемирового производства опиума, который, помимо прочего, составляет порядка 6-11% ВВП страны. Число наркозависимых среди взрослого населения в Афганистане, согласно данным всемирной организации, на тот момент достигало 2,4 млн человек.

https://tass.ru/obschestvo/13344359 – цинк

Что интересно. На 2005-й год, спустя 4 года после начала агрессии США против Афганистана, число потребителей наркотиков в Афганистане составляло 2,65% от всего взрослого населения https://www.files.ethz.ch/isn/163246/JTA-russian.pdf (если кто-то найдет статистику по потреблению наркоты в Афганистане за 2001-2002-й годы скиньте в камменты, добавлю в пост). То есть, за последующие 15 с хвостиком лет США добились ощутимого роста потребления наркотиков в Афганистане. Также как при американцах Афганистан ставил практически ежегодные рекорды по производству сырья необходимого для производства героина.

Пока что, Талибан проводит показательные аресты наркоторговцев, а также насильно сгоняет наркоманов в центры принудительной реабилитации. Таким образом талибы пытаются показать, что они что-то делают в связи с ситуацией с наркотиками.

Лавров, кстати, давеча обозначил, что вопрос признания Талибана связан в том числе с тем. добьются ли талибы успеха в борьбе с наркоугрозой. Реальные успехи можно оценивать не по трескучим медийным кампаниям в стиле "посмотрите, мы ловим драг-дилеров", а по сокращению объема посевных площадей мака (с заменой на нормальные сельскохозяйственные культуры), и количества лабораторий по производсту героина. Конечно, никто не ждет, что талибы все полностью закроют, но серьезное снижение объемов производства героина им конечно зачтется. Смог ли – увидим ближе к концу 2022-го года.

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