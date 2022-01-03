Байден заявил Зеленскому, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, ответ будет “решительным” – Белый дом

“Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе”, – говорится в сообщении.

Речь идет о диалоге между США и РФ по стратегической стабильности, который состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Псаки отметила, что президент США в разговоре с Зеленским подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу “ничего о тебе без тебя”.

“Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата”, – сообщили в Белом доме.

Контекст:

Байден и Зеленский в последний раз беседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была “очень теплая беседа, очень откровенная”, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Байден тогда отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО, против которого выступает Россия, – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Ранее телефонные разговоры Зеленского и Байдена прошли в апреле и в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

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