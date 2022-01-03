Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали шесть человек

Рейсовый автобус врезался в опору железнодорожного моста, шесть человек погибли и 14 пострадали, сообщили в УМВД по Рязанской области.

Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани», передает ТАСС.

ДТП произошло «примерно в 5.45 возле села Вослебово Скопинского района». В автобусе было 49 пассажиров, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе рейсовый автобус попал в аварию в Новой Москве, перевернувшись после столкновения с легковым автомобилем. 18 декабря автобус въехал во двор дома в Саратове после отказа тормозов. Кроме того, под Ярославлем микроавтобус с детьми попал в ДТП из-за лесовоза, у которого на ходу рассыпался груз бревен.