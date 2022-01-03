Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился

Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».

Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.

Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.

Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.

Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.