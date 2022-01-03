 

Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США

03.01.2022, 1:48, Новости дня
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Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».

Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».

«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.

«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.

«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.

«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.

«Мне кажется, в РФ как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.

«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.

Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.



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