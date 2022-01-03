“Это наше спасение”. Гозман объяснил, чем Путин отличается от Сталина
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“Конечно, мы можем пыжиться сколько угодно, но, даже если сам Владимир Владимирович не понимает реальности, ее понимают его министры, ближайшие сотрудники. И они понимают, что совсем расплеваться с Америкой можно, но тогда придется входить в состав Китая как одна из его провинций и дальше жить спокойно. Но если мы хотим как-то жить более-менее независимо, отношения с США нам нужны”, – сказал Гозман.
По словам российского политика, Путин отличается от советского диктатора Иосифа Сталина “не только тем, что Сталин проливал больше крови, но и тем, что сталинская элита и сам Сталин были завязаны исключительно на СССР – они жили здесь, здесь были дачи, жили дети и так далее”.
“Путинская элита – и, возможно, это наше спасение – вся завязана на Запад, и это они терять не хотят. Поэтому президент США – это ровно тот человек, который может сказать президенту России: “Сюда лезть нельзя, и, если ты так сделаешь, мы ударим вот здесь”, – объяснил Гозман.
Он считает, что проблема российской внешней политики заключается не только в агрессивности и “уровне адекватности”, но и в том, что в Москве “не очень реально представляют реальный мир”.
“Им почему-то кажется, что они могут быть с Китаем на равных. А какое “на равных”? Это союз волка и зайчика. Поэтому коэффициент неадекватности нужно вводить, когда мы пытаемся понять, чего они хотят. Задача минимум для Путина, как мне кажется, – чтобы Запад сказал: “Ну ладно, черт с тобой, делай в Украине, что хочешь”. Или более мягкий вариант: “Что взял – то взял, то твое, дальше не лезь, а помогать Украине освобождаться мы уже не будем”. Вот то, что ему надо получить. Но он этого не получит, потому что война в Украине наносит ущерб безопасности США и Европы”, – подчеркнул Гозман.
Контекст:
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
30 декабря президент США Джо Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.
По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин согласился с тем, что в январе пройдет три раунда переговоров касательно требований России, и “не выразил несогласия ни с чем”. “Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО, и ему придется заплатить высокую цену”, – подчеркнул Байден.
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