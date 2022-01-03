 

Вставные зубы, кусок пиццы, инструмент для кастрации. Благотворительная организация рассказала о странных подарках

03.01.2022, 1:08, Новости дня
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У Barnardo’s в Британии 620 магазинов, в них люди оставляли подарки для малоимущих граждан страны.

В Сент-Эндрюс сотрудники магазина получили скорпиона в банке с формальдегидом. В Глазго была подарена сумка, в которой лежала вставная челюсть. В подаренном качественном мужском пальто обнаружили кусок пиццы.

“В Кендале сотрудники были ошеломлены, получив фермерский инструмент для кастрации ягненка”, – отметили в сообщении.

Среди странных подарков обнаружилась пуповина ребенка в пакете с детской одеждой.

В одном из лондонских магазинов даритель с чувством юмора оставил набор из четырех портретов исторических личностей в одинаковых рамах – фашистского диктатора Бенито Муссолини, председателя КНР Мао Цзедуна, прототипа персонажа Дракулы Влада Цепеша и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

“Большинство из нас получат рождественские подарки, которые могут быть хорошего качества и стоить довольно немало, но не подойдут нам. Вместо того, чтобы положить их в ящик и забыть, почему бы не сделать пожертвование в местный магазин Barnardo’s? 100% прибыли, получаемой в наших магазинах, идет на улучшение жизни наиболее уязвимых детей и молодежи Великобритании”, – заявил управляющий директор Barnardo’s Рой Кларк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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