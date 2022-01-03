В ЮАР по делу о пожаре в здании парламента задержали мужчину

По ее словам, расследованием пожара занимается элитное полицейское подразделение “Ястребы”.

Предварительные данные говорят о том, что в здание, где произошло возгорание, был перекрыт вентиль подачи воды в автоматическую систему пожаротушения (так называемые спринклеры-оросители). Запись с камер наблюдения зафиксировала человека, который находился в помещении в ранние часы.

Де Лилль рассказала, что перед закрытием парламента на рождественские и новогодние праздники пожарные провели стандартные учения и все, включая спринклеры, функционировало.

Контекст:

Пожар в одном из зданий парламента вспыхнул утром 2 января. Огонь распространился на стены и крышу. В стенах появились трещины, а часть крыши обрушилась.

Возгорание в законодательном органе ЮАР стало уже вторым в течение последнего года. В марте 2021 года пожар возник из-за неисправности электропроводки.

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