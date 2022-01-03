Тысячи британцев потребовали лишить Тони Блэра рыцарского ордена
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Более 100 тыс. граждан Великобритании за половину дня подписали петицию с призывом лишить экс-премьер-министра страны Тони Блэра Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
Политик получил эту награду за работу на посту главы правительства. Петицию разместили на сайте change.org 1 января, автором стал человек под ником Angus Scott. Призыв собрал более 104 тыс. подписей, передает РИА «Новости».
«Тони Блэр нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления», – говорится в тексте, отмечается, что именно Блэр меньше всего заслуживает какой- либо награды.
Автор петиции призывает британского премьера Бориса Джонсона обратиться к королеве Елизавете II с просьбой лишить Блэра рыцарского титула.
Тони Блэр был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 гг., его не раз критиковали из-за вторжений Великобритании в Ирак и Афганистан.
Ранее сообщалось, что Тони Блэр подверг критике решение вывести войска из Афганистана, он завил, что решение принято по политическим причинам.
Смотреть комментарии → Комментариев нет