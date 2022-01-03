В РФ аннулируют бумажные паспорта при получении электронных

Граждане не могут иметь два паспорта одновременно, поэтому бумажный будет аннулирован при получении электронного, сообщили в пресс-центре МВД.

«Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Отмечается, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Ранее сообщалось, что электронные паспорта планируют начать выдавать в РФ с января 2023 года. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.

Сейчас прорабатывается вопрос о сведениях, которые будут размещены на визуальной части паспорта.