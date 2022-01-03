Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны

Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.

Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.

«Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.

«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.

«Стыдоба», – пишет Игорь Политов.

Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.

«По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.

Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.