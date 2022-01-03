 

В России автобус врезался в опору моста, погибли люди

03.01.2022, 0:24, Новости дня
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Авария произошла в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 “Каспий”. Рейсовый автобус Neoplan ехал через Рязанскую область транзитом по маршруту Москва – Астрахань.

Автобус въехал в опору железнодорожного моста. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе 47-летний водитель транспортного средства.

“21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получил травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров”, – отметили в МВД.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса России.

Фото: 62.мвд.рф

Агентство ТАСС сообщило, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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