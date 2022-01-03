 

Гололедица, сильный снег, метели. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

03.01.2022, 0:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15–20 м/с (первый уровень опасности, “желтый”)”, – отметили в сообщении.

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра будут достигать также 15–20 м/с.

Контекст:

В начале недели Украину ждет потепление и дожди, местами с мокрым снегом.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градуса тепла в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 27,7 градуса мороза в 1908 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / В РПЦ одобрили запрет показа в онлайн-кинотеатрах фильмов о нетрадиционных отношениях

20.06 / США продолжат вводить санкции против российских компаний, причастных к газопроводу “Северный поток – 2”

14.08 / Пентагон собрался создать рабочую группу по изучению НЛО

23.09 / Горевой: Москва планирует в ноябре объявить патриарха Варфоломея еретиком. Официально

22.07 / Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

29.01 / В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V»

28.07 / Цена на золото выросла до рекордного уровня

29.05 / Daily Mail – глава Microsoft предупредил о воплощении в жизнь пророчества Оруэлла уже в 2024 году

28.05 / Как правильно есть устрицы?” – Фреймут дала мастер-класс перед камерой

05.01 / В Германии могут продлить локдаун до конца января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика