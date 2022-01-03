Гололедица, сильный снег, метели. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

“3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15–20 м/с (первый уровень опасности, “желтый”)”, – отметили в сообщении.

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра будут достигать также 15–20 м/с.

Контекст:

В начале недели Украину ждет потепление и дожди, местами с мокрым снегом.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градуса тепла в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 27,7 градуса мороза в 1908 году.

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