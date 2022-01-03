2 января из-за коронавирусного штамма “Омикрон” в мире отменили более 4 тыс. авиарейсов

Больше всего отмен зафиксировано в США – за неполные 24 часа их было более 2,4 тыс.

Агентство также сообщает о задержке в мире более 11,2 тыс. рейсов.

Больше всего рейсов отменили американские авиакомпании SkyWest (510) и SouthWest (419).

Новогодние праздники являются обычно пиковым периодом для перелетов, но из-за “Омикрона” авиакомпании вынуждены отменять рейсы в том числе из-за карантинов бортпроводников.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

—