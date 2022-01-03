По факту ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Рязанской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД «Скопинский» по факту ДТП по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в аварии выросло до 21, сообщали в ГИБДД. Три человека, по предварительным данным, в реанимации. Погибли шесть человек.

Напомним, автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района.