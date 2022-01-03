 

Криминальный авторитет из Грузии застрелен в Афинах

03.01.2022, 0:20, Новости дня
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Выходец из Грузии застрелен в воскресенье ночью в Афинах, убийство считают сведением счетов между группировками грузинской мафии, сообщил греческий телеканал «Мега». Грузинские СМИ сообщили об убийстве в Афинах лидера кутаисской диаспоры воров в законе Шоты Тевдорадзе, известного как Шотико.

По имеющимся у телеканала сведениям, 41-летний мужчина возвращался ночью домой со своей семьей, у самого дома, находящегося в столичном районе Афин Мосхато, его застрелили на глазах жены и несовершеннолетней дочери. Убийца выстрелил четыре или пять раз, в том числе сделал контрольный выстрел в голову. У входа в дом были найдены несколько гильз, передает ТАСС.

Сначала греческое издание «Прото тема» сообщило, что убийство выходца из Грузии для сотрудников отдела по расследованию убийств греческой полиции является загадкой. Погибший значился безработным, но непонятно, откуда у него были деньги, чтобы жить в Греции, писало издание. В воскресенье телеканал «Мега» со ссылкой на грузинские СМИ сообщил, что погибший был членом грузинской мафии и, скорее всего, речь идет о сведении счетов между группировками из Кутаиси и Тбилиси.

Грузинские СМИ сообщили об убийстве в Афинах лидера кутаисской диаспоры воров в законе Шоты Тевдорадзе, известного как Шотико. «Убийство, вероятно, связано с конфликтами с другими членами мафии, в частности с отмыванием денег», – полагает телеканал.

Напомним, в начале декабря 2021 года стало известно о лишении «титула» вора в законе Звиада Тбилисского. В том же месяце обвиняемым по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, вынесли приговор.



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