 

Премьер-министр Судана подал в отставку

03.01.2022, 0:20, Новости дня
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Глава правительства Судана Абдалла Хамдук объявил о решении уйти в отставку, сообщил телеканал Al Arabiya.

«Я принял решение уйти со своего поста», – сказал Хамдук, добавив, что между сторонами в ходе переходного периода возникли серьезные «конфликты и противоречия», передает ТАСС.

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства», – приводит РИА «Новости» слова премьера Судана, сказанные им в обращении, которое транслировало государственное телевидение страны.

Как сообщил политик, для него «было честью управлять правительством в тяжелых условиях на протяжении более двух лет». По словам Хамдука, за это время его кабмину «удалось вывести Судан из международной изоляции». Он также заявил, что во время своей работы на посту «пытался уберечь страну от скатывания к катастрофе». Также Хамдук добавил, что диалог между политическими сторонами в Судане является решением для «перехода к гражданскому и демократическому государству».

Напомним, 25 октября суданские военные задержали премьера Хамдука и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. 26 октября стало известно, что Хамдок вернулся в свою резиденцию.

3 ноября отстраненный от власти военными премьер Судана Абдалла Хамдук согласился возглавить новое правительство страны. 21 ноября глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Однако суданская оппозиция отвергла достигнутое премьером Хамдуком и военными политсоглашение.



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