В Австралии в честь Елизаветы II назовут остров

В релизе отметили, что королева Великобритании “всегда испытывала тесную связь с народом Австралии”.

“Мы планируем провести ряд мероприятий, которые совпадают с ключевыми датами в течение 2022 года, чтобы продемонстрировать наше уважение и признательность за семь десятилетий службы. Празднования будут включать в себя зажжение маяка в честь платинового юбилея королевы в Канберре, выпуск памятных марок и монет, а также освещение памятников по всей Австралии”, – сообщили на сайте.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ключевым событием празднования станет переименование острова Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре. Остров будет переименован во время специального мероприятия в июне 2022 года.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II вступила 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Берли-Гриффин – искусственное озеро в центре столицы Австралии, работы по его сооружению велись четыре года и завершили в 1964 году. На озере находятся шесть искусственных островов.

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