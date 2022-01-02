Дайверы нашли обломки подводной лодки, которая затонула в Эгейском море более 80 лет назад

Субмарина Jantina вышла в море с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту. Судно затонуло 5 июля 1941 года после попадания торпед с британской подводной лодки.

Затонувшую лодку обнаружила команда дайвера Костаса Токтаридеса недалеко от острова Миконос на глубине 103 метра с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles. Он провел подробное исследование и визуальный осмотр обломков.

В публикации отметили, что это четвертая подводная лодка, обнаруженная Токтаридесом.

Jantina была спущена на воду в 1932 году в Италии, ее длина 61,5 метра, ширина 5,6 метра, написал сайт News2sea. После торпедной атаки выжили шесть членов экипажа субмарины, они доплыли до острова Делос.

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