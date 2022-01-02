 

В Ровно нетрезвый водитель на глазах у патрульных насмерть сбил военнослужащего и скрылся – полиция

02.01.2022, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Около 2.45 сегодня экипаж патрульных на улице Соборной увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости, а потом сбил пешехода. Впрочем, водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что после вызова “скорой” патрульные вызвали коллег и “начали преследование беглеца”.

“Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял автомобилем нетрезвым – 2,10 промилле алкоголя (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – “ГОРДОН”)”, – объяснили в ведомстве.

Водителя иномарки задержали, открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4695833277132378

Позже в полиции уточнили, что пострадавший в ДТП скончался в больнице от полученных травм.

“Личность погибшего пешехода установлена. Им оказался 27-летний житель города Костополь. Военнослужащий в отпуске”, – объяснили правоохранители.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4695867450462294

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Состояние Саакашвили улучшается, он принимает пищу – врачи

17.11 / Times – «превращается в помойку» — французский эксперт по культурному наследию решил переехать из Парижа в деревню

14.05 / Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу

18.07 / В СБУ подтвердили причастность своих сотрудников к нападению на пограничников в Сумской области

15.10 / Кремль ответил на вопрос о новом обращении Путина по коронавирусу

24.07 / Минфин Украины рассказал о размещении облигаций до 2033 года

25.06 / В Украину приедут специалисты по санкциям из США – Данилов

15.12 / Турция пообещала ответить на санкции США из-за С-400

24.10 / Мясников назвал смертельно опасные лекарства

12.08 / Дубинский заявил, что строительству объездной дороги в Киеве могут помешать “проблемные участки”. Нардеп связывает их с Парцхаладзе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика