Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву

Движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН за террористическую деятельность – прим. ВЗГЛЯД) рекомендовало водителям общественного транспорта приостанавливать работу на время молитв, а женщинам предписано не ездить без хиджаба, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Также отмечается, что женщины не могут ездить без сопровождения своих родственников на расстояние более 78 км. Ранее талибы также запретили включать музыку в автомобилях, передает РИА «Новости».

В начале сентября сообщалось, что в Хабаровске водитель пассажирского автобуса попросил людей выйти из машины, чтобы совершить молитву – намаз.

Позже водитель автобуса Далер Каримов из Хабаровска извинился перед пассажирами транспортного средства, которых высадил, чтобы помолиться.