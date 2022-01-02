Генконсульство РФ в Хургаде предупредило о задержках рейсов

Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде предупредило о задержках в вылетах авиарейсов с курорта в российские города из-за перебоев в работе воздушной гавани.

«Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванными прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы», – говорится в сообщении, опубликованном на странице консульства в соцсети Facebook.

«Актуальные сведения о времени отправления воздушных судов необходимо в обязательном порядке получать у представителей туроператоров и авиакомпаний», – подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, 1 января на египетский курорт Хургада обрушился град, сопровождавшийся ливнем с громом и молниями. Ряд улиц города оказались затопленными.