 

Ученые назвали способные свидетельствовать о диабете проблемы с кожей

02.01.2022, 23:04, Разное
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Американские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению симптоматики диабета второго типа. На основании его результатов медики перечислили проблемы с кожей, которые могут сигнализировать о развитии упомянутого недуга.
В целом, как объяснили ученые, представляющие Американскую диабетическую ассоциацию, о наличии неконтролируемого уровня сахара в крови могут свидетельствовать разные виды кожных поражений – например, зуд, вызванный бактериальными или грибковыми инфекциями. Однако, по словам ученых, один из наиболее явных признаков, проявляющийся на кожном покрове человека, в наибольшей степени характеризует диабет второго типа. Таковым является наличие кожных наростов – папиллом. “Эти новообразования чаще всего встречаются на веках, шее, подмышках и паху”, – отметили эксперты.

Специалисты упомянули, что пока неясна причина возникновения папиллом именно у людей с диагностированным диабетом. Основной гипотезой такой зависимости является существование определенного вида резистентности организма болеющего к инсулину, однако такую корреляцию следует еще проверить в ходе дополнительных исследований. При этом, резюмируя, американские врачи предостерегли людей от поспешных выводов – дел в том, что появление папиллом может быть связано не только с диабетом, но и с другими проблемами со здоровьем. Материалы были опубликованы на ресурсе организации aad.org.

Источник: ufatime.ru



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