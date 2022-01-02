В Азербайджане на границе с Арменией пограничник застрелил трех сослуживцев и сбежал
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“Около 18.00 в зоне обслуживания особого пограничного подразделения “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа, младшего сержанта Джалилзаде Амина и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила. После этого сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия”, – говорится в сообщении.
В пограничном ведомстве Азербайджана отметили, что сбежавшего младшего сержанта разыскивают.
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