В Азербайджане на границе с Арменией пограничник застрелил трех сослуживцев и сбежал

“Около 18.00 в зоне обслуживания особого пограничного подразделения “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа, младшего сержанта Джалилзаде Амина и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила. После этого сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия”, – говорится в сообщении. В пограничном ведомстве Азербайджана отметили, что сбежавшего младшего сержанта разыскивают. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”