 

В Азербайджане на границе с Арменией пограничник застрелил трех сослуживцев и сбежал

02.01.2022, 22:56, Новости дня
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“Около 18.00 в зоне обслуживания особого пограничного подразделения “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа, младшего сержанта Джалилзаде Амина и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила. После этого сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия”, – говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве Азербайджана отметили, что сбежавшего младшего сержанта разыскивают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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