 

В Одессе продавцы елок бросили на улицах тысячи непроданных деревьев

02.01.2022, 22:56, Новости дня
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В департаменте городского хозяйства мэрии журналистам сказали, что на улицах осталось более 5 тыс. елок. Свалки были замечены в разных районах Одессы.

По информации “Думской”, на бизнесменов пожаловался директор ЖКС “Хмельницкий” Александр Новицкий.

“Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья… Вывозим в промышленных масштабах”, – сказал он.

Коммунальные службы грузили хвойные деревья в грузовики, вывозили на базу коммунального предприятия “Горзелентрест”, где елки превратят в удобрения.

Фото: dumskaya.net
Контекст:

В Украине елочные базары открылись после 15 декабря. Купить легальные елки также можно было в лесхозах.

Накануне новогодних праздников в Гослесагентстве Украины предупредили о штрафах за незаконную вырубку елок в лесу. Размеры штрафа зависят от толщины ствола елки. Если его диаметр до 10 см – придется уплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.

В Нацполиции сообщили 29 декабря, что за неделю изъяли более 7,5 тыс. хвойных деревьев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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