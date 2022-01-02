Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

Сержант пограничной службы Азербайджана открыл огонь по своим сослуживцам, в результате погибли три человека, сообщила Госпогранслужба республики.

«2 января 2022 года около 18.00 на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил [трех] военнослужащих пограничной заставы <…>», – приводит сообщение Госпогранслужбы республики ТАСС.

После этого стрелявший бросил оружие и скрылся с места происшествия.

Напомним, 8 декабря военнослужащий Азербайджана погиб на границе с Арменией. В средине ноября в Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.