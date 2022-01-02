На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина

На Украине затравили экс-футболиста молодежной сборной страны и бывшего игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко за публикацию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

По сообщениям украинских СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из РФ по «Амкару», передает РИА «Новости».

После публикации украинцы стали оскорблять Мищенко, допустив грубые высказывания и угрозы в адрес футболиста, обвиняя его в «предательстве», в итоге спортсмен закрыл Instagram-страницу, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях.

Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене.