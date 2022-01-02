Как сочетать платья со свитерами и водолазками зимой: советы по созданию теплых стильных образов

Зимой можно носить платья с водолазками или свитерами с высоким воротником. Такие комплекты не просто удобные и теплые, но и очень модные. Стилисты дают модницам советы по составлению стильных образов, в основе которых – платье с водолазкой под ним.

Общие советы

В первую очередь следует выбрать платье. Его длина может быть любой – мини, до колена, миди, макси. С водолазками хорошо смотрятся не только платья без рукавов, можно подобрать модели с коротким или длинным рукавом. Сначала нужно определиться с длиной, цветом или принтом платья, затем подобрать к нему подходящую водолазку. Чаще всего модницы отдают предпочтение приталенным свитерам без принтов, но возможны и другие варианты. Полученный комплект нужно правильно сочетать с обувью и аксессуарами. С платьями хорошо смотрятся сапоги выше колена, а также ботильоны на каблуках или плоской подошве.

Примеры образов с мини-плтьями

Можно взять черную приталенную водолазку и надеть ее под коричневое мини-платье без рукавов. Сочетать с черными колготками и черными кожаными ботинками на шнуровке.

Можно выбрать черно-белую водолазку и надеть ее с изумрудно-зеленым замшевым мини-платьем. Дополнить образ черной кожаной мини-сумкой с бахромой и черными замшевыми сапогами на плоской подошве выше колена.

Для более женственного наряда хорошо подойдет бежевая водолазка в сочетании с мини-блейзером без рукавов в черно-белую клетку. Останется добавить к образу солнцезащитные очки, черный кожаный клатч, черный жакет и белые ботильоны с украшениями.

Очень интересный образ можно создать из коричневого отрезного по талии мини-платья и полосатой водолазки. Носить такой комплект можно с коричневой кожаной сумкой, черными колготками и черными ботильонами.

Удачной получится комбинация белой водолазки с желтым мини-платьем с принтом на молнии спереди, черно-белой кожаной сумкой, серыми замшевыми ботинками с кисточками и солнцезащитными очками.

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Образы с платьями до колен

Отлично будет смотреться светлая водолазка с кожаным темно-зеленым платьем до колен без рукавов. Сверху можно надеть куртку из белой кожи с деталями цвета марсала и воротником из искусственного меха и дополнить розово-белой сумкой с принтом и черными замшевыми сапогами выше колена.

Темно-синяя водолазка великолепно сочетается с принтованным приталенным платьем без рукавов длиной до колен.

Для создания стильного образа можно выбрать свободную бордовую водолазку с удлиненными рукавами и черный замшевый сарафан на бретелях. Дополнить лук черным кожаным клатчем, солнцезащитными очками и бархатными ботильонами цвета марсала.

Образы с платьями макси и миди

Чтобы создать шикарный спортивный образ, можно надеть черную водолазку и сочетать ее с черно-белым платьем миди с принтом, черной сумкой на цепочке и красно-белыми кедами (главное фото).

Для создания великолепного вечернего образа можно выбрать белую рубашку макси и сочетать ее с черной водолазкой с короткими рукавами, солнцезащитными очками, черным узким поясом, сумкой с рисунком и коричневыми сапогами со змеиным принтом выше колена.