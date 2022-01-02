Народная артистка СССР Евгения Ханаева бросила сына ради коллеги по МХАТу

Советская актриса Евгения Ханаева более 15 лет не поддерживала связи со своим сыном Владимиром. Ради единственного ребенка она в свое время ушла к коллеге по МХАТу — актеру Льву Иванову.

Артистка вышла замуж лишь 1 раз – её избранником стал экономист Анатолий Успенский. В 1954 году у супругов родился сын Владимир. Он продолжал верить в мать даже тогда, когда им в дом звонили «доброжелатели», сообщавшие, что Ханаева ушла на очередное свидание. «Думаю, многие подростки на моем месте стали бы относиться к матери хуже, но этого не произошло, да и отец посодействовал сохранению наших с матерью отношений. Когда она ушла и дома, я был шокирован. В следующий раз мы увиделись только через 17 лет», – отмечал сын знаменитости в интервью.

Ханаева умерла в конце 1987 года, находясь в коме длительное время. Незадолго до смерти актриса попала на операционный стол из-за травмы спины, полученной после аварии.

Источник: nation-news.ru