 

Народная артистка СССР Евгения Ханаева бросила сына ради коллеги по МХАТу

02.01.2022, 22:22, Разное
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Советская актриса Евгения Ханаева более 15 лет не поддерживала связи со своим сыном Владимиром. Ради единственного ребенка она в свое время ушла к коллеге по МХАТу — актеру Льву Иванову.
Артистка вышла замуж лишь 1 раз – её избранником стал экономист Анатолий Успенский. В 1954 году у супругов родился сын Владимир. Он продолжал верить в мать даже тогда, когда им в дом звонили «доброжелатели», сообщавшие, что Ханаева ушла на очередное свидание. «Думаю, многие подростки на моем месте стали бы относиться к матери хуже, но этого не произошло, да и отец посодействовал сохранению наших с матерью отношений. Когда она ушла и дома, я был шокирован. В следующий раз мы увиделись только через 17 лет», – отмечал сын знаменитости в интервью.

Ханаева умерла в конце 1987 года, находясь в коме длительное время. Незадолго до смерти актриса попала на операционный стол из-за травмы спины, полученной после аварии.

Источник: nation-news.ru



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