Аспирант из Франции заявил, что в Киеве его изнасиловал священник УПЦ Московского патриархата

“Священник УПЦ Московского Патриархата который ко мне приставал и совершил насильственные действия сексуального характера ночью 28 декабря в Киеве, когда я резко заболел, с температурой”, – отметил в посте француз.

Он выставил скриншоты со страницы Шахтарина и переписки со священником. Имбер также сообщил, что написал заявление в полицию и в УПЦ МП.

“Никто не отвечал. Отец Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прочитал мое сообщение и не отвечал”, – уточнил аспирант.

https://www.facebook.com/nicolas.fedorovich.imbt/posts/10220853581591665

В интервью ТСН Имбер рассказал, что 28 декабря плохо себя чувствовал, у него подтвердили COVID-19. Он обратился за помощью к знакомому священнику, тот позвал его к себе, накормил, напоил водкой и уложил спать. По словам аспиранта, он был в таком состоянии, что не мог сопротивляться насилию.

В УПЦ МП журналистам сказали, что не знают об инциденте. Архиепископ Климент посоветовал Имберу обратиться в полицию.

“Если у человека есть какие-то проблемы, то нужно обращаться в следственные органы. Согласно тому, как цивилизованно все это решается”, – заявил священнослужитель.

Контекст:

По информации ТСН, Имбер приехал в Киев, чтобы изучать отношения в православной церкви, параллельно читал лекции в Киевском политехническом университете.

На сайте НТУ “КПИ имени Игоря Сикорского” отметили, что 15 ноября 2021 года Имбер на базе факультета социологии и права прочитал лекцию о президентских выборах во Франции. Имбер – выпускник Института политических наук в Экс-ан-Провансе, студент Высшей практической школы научных исследований.

На сайте “Украина православная” в 2007 году писали, что игумен Ахила был исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры в 1992–1994 годах.

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