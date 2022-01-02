 

Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России

02.01.2022, 22:08, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лондон выделил более 1,3 млрд рублей на трансформацию курса РФ в нужном Британии направлении. Документы с описанием проектов, направленных на «раскачивание» России, опубликованы на специализирующемся на расследованиях сайте Underside.

«В архивах Underside – десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «черной бухгалтерией». Цифры поражают воображение – более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них – на госструктуры) и трансформацию курса РФ в нужном Великобритании направлении», – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова добавила, что «как минимум с октября 2020 года действует грантовое соглашение между британским правительством и иноагентским комитетом «Гражданское содействие» (организация признана иноагентом), который функционирует при поддержке ликвидированного недавно решением суда «Мемориала» (организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России). Вдумайтесь в эти цифры – 227 млн рублей из британского бюджета тратятся на «развитие гражданского общества в России». Упор на гендеры во всех их проявлениях, гражданских феминисток и… «актуализацию маскулинности».

«Еще целый кластер проектов – с ценником в 880 млн рублей – запущен для создания «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России. Недорого, кстати, Лондон оценил эту самую «пробританскую прослойку». Могли бы и раскошелиться – эта прослойка любит лакшери. Здесь, среди прочего, программа Chevening (поиск талантливой молодежи у нас в стране и ее «обучение» в британских образовательных учреждениях)», – написала она.

Захарова подчеркнула, что «британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества».

Представитель российского МИДа указала, что «выход у британского внешнеполитического ведомства один – публично заявить, что все это фейк и деза («хайли лайкли», конечно)».

«Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ («Невмешательство во внутренние дела»)?» – поинтересовалась в заключении Захарова.

Ранее Захарова заявила, что финансирование российских некоммерческих организаций Великобританией, которое описано в обнародованном плане работы британского посольства в Москве, является целенаправленной стратегией вмешательства во внутренние дела России.



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