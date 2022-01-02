Сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в Идлибе

В результате снайперского обстрела в провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

По словам российского военного, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Накануне турецкая артиллерия открыла огонь по сирийской провинции Хасеке. Кроме того, 28 декабря минувшего года Израиль нанес удар по порту в сирийской Латакии. Напомним также, 13 декабря в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил Сирии в провинции Идлиб один военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения.