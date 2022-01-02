Российская диетолог рассказала о повышающем иммунитет ежедневном пищевом рационе

Российская врач-диетолог Ольга Лушникова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором затронула темы сбалансированного питания для человека. В частности, эксперт назвала продукты, жизненно необходимые для повышения иммунитета.

Свои рекомендации Ольга Лушникова предварила напоминанием о том, что на человеческий иммунитет способны негативным образом повлиять самые разные факторы, встречающиеся в процессе жизнедеятельности – таковыми могут быть как распространенные заболевания в виде вируса герпеса или кариеса, так и нарушения в нормальном распорядке дня (несвоевременный прием пищи, недостаточное время сна и т.п.). Однако ни один продукт питания “в одиночку” не способен обеспечить необходимый уровень иммунитета, а потому человеку необходим рациональный и сбалансированный рацион, состоящий из содержащих весь спектр витаминов и минералов составляющих. К примеру, для иммунной системы очень важно поступление животных и растительных белков, поскольку они являются главным “строительным” материалом, формирующим клетки. Для реализации такой задачи в ежедневный рацион должны быть включены мясо, птица, рыба и яйца.

Не менее важным для иммунитета фактором служит и наличие различных жиров, причем необходимым аспектом является соблюдение баланса между их разными видами. Так, употребляя в достаточном количестве весьма распространенные продукты, содержащие Омега-6, нельзя забывать и о составляющих рациона, в которых имеются жиры Омега-3: жирная рыба, конопляное, оливковое и льняное масло.

Медик подчеркнула, что важным фактором служит потребление в достаточном количестве углеводов – злаков и круп. Главным правилом при этом является выбор данных продуктов с минимальной обработкой: например, рис лучше использовать нешлифованный, а хлеб – цельнозерновой. “Одна из основных проблем диеты в том, что человек получает недостаточно углеводов, в том числе полезных. А, значит, есть дефицит клетчатки в организме. Её недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким, как рак толстой кишки, высокий уровень сахара и холестерина в крови”, – добавила эксперт.

При употреблении овощей и фруктов целесообразно учитывать сезонность, используя свежие продукты в период их созревания, летом и осенью, а в более холодные месяцы года приобретая их в замороженном виде. Эти составляющие рациона богаты витамином С, а некоторые ягоды, например, клюква, брусника и облепиха, кроме того, еще и обладают антибактериальными свойствами.

Резюмируя, Ольга Лушникова отметила, что иммунная защита организма в существенной мере базируется на здоровом состоянии кишечника. Его можно поддерживать, употребляя ферментированные продукты, однако необходимо следить за их составом: например, квашенную капусту лучше использовать без сахара и уксуса. Лишний сахар стоит исключить и при выборе кисломолочной продукции, также благотворно влияющей на здоровье кишечника.

Источник: lenta.ru