“С Новым годом самую сексуальную и крутую парочку”. Барак и Мишель Обама очаровали сеть новогодними образами

“С Новым годом от меня и моего Бу. Желаю вам, чтобы весь год был наполнен счастьем, любовью и крепким здоровьем”, – подписала она публикацию, которая получила больше 4,5 млн лайков.

“Поздравляем с Новым годом самую сексуальную и крутую парочку из ныне живущих”, – прокомментировала rcateringandevents.

“Какая красивая пара. Одна из лучших”, – отреагировала amiebindii.

“Какое крутое фото”, – отметила ath37.

“Вы просто сделали мой день”, – написала kathyromero.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

Контекст:

Мишель Обама родилась 17 января 1964 года в Чикаго. В браке с Бараком Обамой она состоит с 1992 года. Супруги воспитывают двух дочерей – Малию (1998) и Наташу (2001).

Барак Обама занимал президентский пост в США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. После избрания его президентом США Мишель Обама стала первой леди США.

Мишель Обама – первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения.

—