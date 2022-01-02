В томской гостинице Xander за два дня до отравления Навального сменили всю охрану – The Insider

По ее словам, российские спецслужбы следили за Навальным с января 2017 года, сразу после его заявления об участии в президентских выборах.

Команда Навального узнала, что за два дня до заселения политика в Xander сменили охрану. По словам Певчих, пока в отеле жил оппозиционер, камерами видеонаблюдения в отеле заведовали “совершенно непонятные люди”.

“Наш источник не знает, кто это, только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело как найм нового ЧОП. А мы теперь понимаем, что это был далеко не новый ЧОП, а это ФСБ. И они не то чтобы выкрали записи с камер, там изначально все было выстроено таким образом, чтобы эти записи не оказались у персонала отеля”, – рассказала Певчих.

Когда самолет с Навальным, у которого проявились признаки отравления, приземлился в Омске, его соратники вернулись в номер гостиницы, чтобы забрать возможные улики. Видео с камер наблюдения им не удалось получить. Журналисты позже узнали, что полиция изъяла из отеля серверы системы видеонаблюдения и технику, обеспечивающую доступ к ней, отметило “Сибирь.Реалии”.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

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