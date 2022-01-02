Итальянцев обрадовало поздравление Путина в «Вечернем Урганте»

Итальянские пользователи YouTube высоко оценили спецвыпуск российского шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. В конце шоу зрителей на итальянском языке поздравил образ президента РФ Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей.

Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты. Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube, информирует РИА «Новости».

В завершении выпуска зрителей поздравил образ Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей. Поздравление проходило напротив Колизея.

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», – поздравил зрителей созданный нейросетью президент.

«Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии», – отметил David S.

«Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии», – написал King Misclot.

«Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», – поделился впечатлениями Giuseppe Curcio.

«Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!» – поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli.

«Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!» – восхитился Roberto Colatorti.

«Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!» – написал Filippo Natuzzi.

«Надеемся, что это станет традицией каждый год!» – пожелал Alessandro Barbero.

«Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года», – добавила Gabriella Gualtieri.

Специальный выпуск «Вечернего Урганта» на итальянском языке становится традиционным. Так, в 2020 году итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro восхитились новогодним обращением президента РФ Владимира Путина. Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан.