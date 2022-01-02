Washington Post: 46% американцев недовольны состоянием демократии в США

Около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.

При этом больше половины (54%) заявили, что гордятся демократией в своей стране. Из них 11% «очень гордятся», а 43% «гордятся в какой-то степени».

Опрос проводился 17-19 декабря 2021 года онлайн и по телефону, в нем приняли участие 1101 американец, информирует Washington Post.

Предыдущий аналогичный опрос проводился в 2017 году, тогда американской демократией гордились 63% опрошенных американцев.

Ранее рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.