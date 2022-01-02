 

Матрица: Оливье

02.01.2022, 20:50, Разное
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Стол № 1 от Физраствора в «Новой газете».

Пусть в Новый год не раздирают вас драмы и конфликты на тему, что именно класть в главный салат человечества: колбасу, курицу или раковые шейки. Все предопределено Матрицей, с чем вас и поздравляем.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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