Мнение: Зачем нужна школа, или так ты слона не продашь

Пару недель назад мы с вами обсуждали гневное выступление блогера, которого психиатр стыдил за плохие знания по школьным предметам. Блогер возмущался — на что знать географию, ежели есть на свете извозчики. Пассажир только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.

https://olegmakarenko.ru/2308375.html

Комментаторы тогда насели на меня, как хоббиты на горячий пирог — дескать, как же вы, Олег Александрович, не понимаете, ведь нужна же человеку и история, и математика, и химия, и строение паука-крестовика… Классический дружественный огонь получился — я-то ведь со всем этим заранее согласен. И история нужна, и математика, и все остальные школьные предметы. Как вы могли заметить, я в моём блоге только делаю, что бьюсь как лев против искажения истории России — публикую исторические документы, разбираю наслоившиеся за последний век мифы. Мне можно хоть в ухо из мегафона кричать, что история важна: я буду только кивать и соглашаться.

Проблема не в том, чтобы убедить меня, я уже убеждён. Проблема в том, чтобы убедить недорослей, подростков. Стандартный подход не очень убедителен. Представьте, вы чилите спокойно на диване, стучите большими пальцами по экрану смартфона. К вам подсаживается ваш дядя и начинает опрос по биографии Финголфина и Финарфина. Вы по именам-то догадываетесь, что это какие-то эльфы, чтоб им неладно было, но ничего более в вашей голове не всплывает. И тут ваш дядя берёт вас за пуговицу, чтобы начать «убеждение» в традиционном школьном ключе: «Да ты же дебил! Да ты сам-то понимаешь, что ты дебил? Ну, тупой… Да кто же вырастет из тебя, дебила, если ты уже сейчас дебил? Мы в твоём возрасте такими дебилами не были. Берись за ум, дубина, униженное ты генетикой существо, учи наизусть Сильмариллион, чтобы от зубов отскакивал! Тебе же 15 лет, ну как ты не знаешь очевидных вещей? Это же диагноз, просто диагноз. Надо матери твоей сказать. Тебя, может, к психиатру сводит, явно пора уже…».

Люди поопытнее и поумнее понимают, что истерика любимого дяди не сработает — если Толкиен сразу не заинтересовал, то после таких нравоучений читать истории про эльфийские склоки племянник будет разве что под дулом пистолета. Умные проповедники от слова «дебил» воздержатся. Они начнут давить на логику, самые умные попытаются привязать к учёбе важные для подростка материи. Рассказывать, как строение паука-крестовика пригодится во взрослой жизни, как оно поможет заработать много денег, купить на них роскошный автомобиль, и катать на этом автомобиле красивых девочек.

Тут у нас возникнут две новые проблемы. Во-первых, далёкие перспективы большинству подростков безразличны: подростки обычно не строят жизненных планов в том формате, в котором строят их некоторые ответственные взрослые. Это пригодится мне в вузе? Спасибо, что сказали, учту. Пока-пока, я во двор, меня друзья ждут, будем снимать на видео челлендж «жрём песок».

Во-вторых, мы-то с вами взрослые люди, и знаем, что на самом деле строение паука-крестовика никому не пригодится. Подростки тоже не такие дураки, на излёте школьной каторги они начинают более-менее понимать, что к чему. Обмануть-то их не так-то просто.

Оставим пока что историю. Многие говорят — учи химию, учи биологию, учи математику, очень практические дисциплины. Однако вот ведь что получается в реальности.

1. Отсидеть на уроке и понять — не одно и то же. Огромная доля учеников на уроках присутствует, но понимает из речи учителя в лучшем случае какие-то обрывки. Напряжённо слушать всякую скукоту здоровый школьник может 5 минут подряд, может, 15 минут подряд, если постарается. Дальше внимание неизбежно начинает плыть, как бы ребёнок ни старался следить за мыслью учителя.

2. Сдать контрольную и понять — не одно и то же. Сильно школьников сейчас не гоняют, глубину знаний не оценивают. Что-то по теме написал, с грехом пополам правильный ответ вывел — молодец. Формальные требования выполнены, теперь перелистывай страницу, начинаем разбирать следующий раздел, а то и так уже от программы отстаём.

3. Узнать в 12 лет и по-прежнему знать в 22 или в 42 года — совершенно не одно и то же. Примерно 12 лет я достал где-то общий учебник химии господина Глинки, толстую такую книгу, и проштудировал его полностью, очень воодушевился. Но знали бы вы, какие жалкие ошмётки от всех этих молей и валентностей остались у меня в голове сейчас, через 30 лет…

4. Наконец, целая пропасть лежит между знать и применять. В начале 1990-х инженеры заряжали банки с водой перед телевизором, экономисты несли денежки в МММ, а врачи штудировали лекции Малахова, чтобы применять его экстравагантные методы на своих семьях и на самих себе. На экономистов можно пренебрежительно махнуть рукой, дескать, это советские экономисты, их капитализму не учили. Однако от дикой дремучести врачей и инженеров отмахнуться уже нельзя.

Эти четыре пункта создают огромный разрыв между тем, что есть в школьной программе, и тем, что реально знает взрослый человек.

В теории: школьник несколько лет учил биологию, теперь он вырос и знает, как работает его организм.

На практике: соль, сахар и врачи — белая смерть. В поликлинику не пойду, буду слушать доктора Попова с его огурцами, народных целителей и экстрасенсов.

Лучше всего эффективность школы видна по урокам физкультуры. Казалось бы, за 10-11 лет занятий физкультурой школьники должны научиться следить за своим телом, всегда быть в хорошей спортивной форме. Однако же посмотрите вокруг. Вот все эти люди, которых вы видите в трамвае по дороге на работу, учились в школе и занимались физкультурой. А теперь посмотрите на Ютубе передачу про каких-нибудь дикарей, которые вообще не ходят в школу. Вы обнаружите, что физическая форма дикарей гораздо лучше.

С математикой, конечно, такое сравнение уже будет не в пользу дикарей, дикари математики не знают. Но суть всё же останется прежней: математику знают обычно только те взрослые люди, которые были ей увлечены, или в школьных стенах, или за их предметами. «Отбывающие номер», даже отличники, часто не могут уже сказать, что больше — одна четверть или 25%. Кстати, недоросль из видео тоже закончил школу. Математика, литература, химия и так далее у него были. Просто они его не заинтересовали.

Итого у нас не одна, а целых две проблемы. Первая — объяснить школьнику, что ему нужно быть образованным человеком. Я прямо уже слышу, что отвечает на это стандартный подросток: «дядя, отстань, это тебе нужно, а мне и так нормально». Вторая проблема — доказать школьнику, что единственный путь стать образованным человеком — сидеть за школьной партой, сложив руки перед собой, и есть глазами учительницу в воздушном платье. Тоже не так-то легко — попробуй опровергни «когда мне понадобится, я в Википедии посмотрю».

До советских реформ, кстати, как-то получалось выпускать из школ образованных людей. Если вы ещё не читали письмо профессора Любищева в Ульяновский обком КПСС, очень рекомендую прочесть. Там профессор наглядно разбирает проблемы советской школы, показывая, почему новая система образования начисто проигрывает дореволюционной:

https://olegmakarenko.ru/2149590.html

https://olegmakarenko.ru/2149719.html

Вместе с тем возврат к методам 19-го века навряд ли возможен. Во-первых, главный ингредиент гимназий и реальных училищ — суровый отсев лентяев — сейчас неприменим, общество к нему не готово. Учителей заставляют за уши тянуть двоечников, которые в гробу видали любую учёбу в принципе. Во-вторых, времена изменились, классно-урочная система постепенно проигрывает более современным способам обучения. Даже сайт Учи.Ру, порядком выхолощенный из-за жёсткой привязки к школьной программе, уже имеет массу преимуществ перед классической офлайновой школой. Нам повезло жить в эпоху перемен: школы уже устарели, но онлайн ещё слишком сырой, чтобы его преимущества стали очевидны каждому.

Теперь, когда мы проговорили всё это, вернёмся к нашему недорослю. Лично я не знаю, как объяснить более юной версии этого господина, что ему следует прилежно учиться в школе. Если сами родители постоянно учатся, если ребёнок чем-то увлекается вне школы, если исследование нового стало важной частью жизни школьника, проблемы нет — школьник получит основательные знания по интересным ему предметам и при необходимости легко освоит предметы «скучные». Но если школьник интересуется только тик-током и сумочками Биркин… Можно попытаться соврать или прикрикнуть, как-нибудь поманипулировать, подкупить. Однако, боюсь, на старшеклассников такие педагогические инструменты действуют уже слабо.