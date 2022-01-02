“Ну и пузик”, “Пупсик, наверное, будет”. Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности

“Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем”, – подписала она ролик, отметив, что это цитата английского писателя Даниэля Дефо.

“Беременна”, – прокомментировала unreal_morozova.

“Пупсик, наверно, будет”, – отреагировала poddubnaya_tatyana_.

“Ну и пузик”, – написал пользователь welcome_to_provincia.

“Так, в итоге это четвертый месяц беременности?” – спросила helloyeeeeeeeeeplala.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “актер и ведущий телевидения”. С 15 лет работала моделью.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

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